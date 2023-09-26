Есипов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕсипов Иван

Есипов Иван

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.01.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1903

Отец: Есипов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.12.1926

Дочь: Костенко Евгения

Мать ребёнка: Есипова Мария

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно

Жена: Есипова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есипова Мария

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close