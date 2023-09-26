Есипов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.01.1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1903
Отец: Есипов Михаил
Рождение ребёнка
31.12.1926
Дочь: Костенко Евгения
Мать ребёнка: Есипова Мария
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
Неизвестно
Жена: Есипова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есипова Мария
Смерть
Неизвестно