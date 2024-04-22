Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Новый Донбасс

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Василий

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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