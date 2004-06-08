Караштина (Маслова) Павлина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1921
Дата смерти08.06.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1921
Отец: Маслов Иван Григорьевич
Мать: Маслова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
26.05.1942
Сын: Караштин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Караштин Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
21.12.1948
Дочь: Гусева Валентина Александровна
Отец ребёнка: Караштин Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
26.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Караштин Александр Прокопьевич
д. Клюквенное
Работа или профессия
Неизвестно
Клюквенный колхоз (Сосновский р-он)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.06.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область