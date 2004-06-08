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Караштина (Маслова) Павлина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1921

Дата смерти

08.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1921

Отец: Маслов Иван Григорьевич

Мать: Маслова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
26.05.1942

Сын: Караштин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Караштин Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
21.12.1948

Дочь: Гусева Валентина Александровна

Отец ребёнка: Караштин Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
26.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Караштин Александр Прокопьевич

д. Клюквенное
Работа или профессия
Неизвестно
Клюквенный колхоз (Сосновский р-он)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караштин Александр Прокопьевич

Смерть
08.06.2004
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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