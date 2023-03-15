Воробьев (Соколов) Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев (Соколов) Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Жена

Дети

2003 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1974

Отец: не указан

Мать: Воробьева Надежда

Рождение ребёнка
25.11.2003

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Ирина

Рождение ребёнка
28.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соколова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ирина

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