Воробьев (Соколов) Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1974
Мать: Воробьева Надежда
Рождение ребёнка
25.11.2003
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Ирина
Рождение ребёнка
28.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соколова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Ирина