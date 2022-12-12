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Селина Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1911

Сын: Селин Павел Романович

Отец ребёнка: Селин Роман Акимович

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Селин Роман Акимович

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Селин Иван Романович

Отец ребёнка: Селин Роман Акимович

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Селин Роман Акимович

Бишигино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селин Роман Акимович

Смерть
После 1923
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