Селина Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1911
Отец ребёнка: Селин Роман Акимович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Селин Роман Акимович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Селин Иван Романович
Отец ребёнка: Селин Роман Акимович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Селин Роман Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селин Роман Акимович
Смерть
После 1923