Литвинова Пелагея Ивановна
Место рождениясело Киевка, Ремонтненский район, Ростовская область
Дата рождения28.08.1922
Дата смерти15.06.1975
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1922
село Киевка, Ремонтненский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.05.1959
Дочь: Юшкова Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей
село Киевка, Ремонтненский район,Ростовская область
Смерть
15.06.1975
село Киевка, Ремонтненский район, Ростовская область