Литвинова Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Пелагея Ивановна

Место рождения

село Киевка, Ремонтненский район, Ростовская область

Дата рождения

28.08.1922

Дата смерти

15.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1922

Отец: Литвинов Иван Павлович

Мать: Литвинова Наталья Сергеевна

село Киевка, Ремонтненский район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.05.1959

Дочь: Юшкова Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей

село Киевка, Ремонтненский район,Ростовская область
Смерть
15.06.1975
село Киевка, Ремонтненский район, Ростовская область
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