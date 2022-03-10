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Мирошникова Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1935

Дата смерти

10.03.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.03.1960

Сын: Мирошников Сергей Филиппович Филиппович

Отец ребёнка: Мирошников Филипп Васильевич

Рождение ребёнка
19.04.1967

Дочь: Верхотурова Светлана Филипповна

Отец ребёнка: Мирошников Филипп Васильевич

Смерть
10.03.2022

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