Мирошникова Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1935
Дата смерти10.03.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.03.1960
Сын: Мирошников Сергей Филиппович Филиппович
Отец ребёнка: Мирошников Филипп Васильевич
Рождение ребёнка
19.04.1967
Дочь: Верхотурова Светлана Филипповна
Отец ребёнка: Мирошников Филипп Васильевич
Смерть
10.03.2022