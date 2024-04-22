Ананьев Александр Иванов
Место рождения
Дата рождения17.04.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
17.04.1894 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Судайской волости деревни Льгова крестьянинъ Иванъ Егоровъ Ананiевъ и законная жена его Пелагiя Иванова, оба православного вероиспов... Показать все
Крещение
18.04.1894 ст.
Шартаново, Чухломский муниципальный район, Костромская область
В Преображенской церкви с. Шартаново Чухломского уезда. Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Деревни Макарова кр.: Григорiй Ивановъ Полетаев и деревни Старова крестьянская девица Марiя Иллар... Показать все
Образование
Неизвестно
Лесотехнический институт
Работа или профессия
Неизвестно
Таксация леса в Карелии
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург