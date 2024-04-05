Piórkowska (Mikołajczyk) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.1803
Сын: Piórkowski Jan
Отец ребёнка: Piórkowski Antoni Andrzej
Poręba-Kocęby
Рождение ребёнка
18.04.1806
Сын: Piórkowski Jakub
Отец ребёнка: Piórkowski Antoni Andrzej
Osuchowa (Poręba-Kocęby)
Рождение ребёнка
16.02.1809
Дочь: Gocał (Piórkowska) Katarzyna
Отец ребёнка: Piórkowski Antoni Andrzej
Osuchowa
Смерть
1822