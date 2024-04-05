Piórkowska (Mikołajczyk) Marianna 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Piórkowska (Mikołajczyk) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Piórkowski Antoni Andrzej

Рождение ребёнка
12.01.1803

Сын: Piórkowski Jan

Отец ребёнка: Piórkowski Antoni Andrzej

Poręba-Kocęby
Рождение ребёнка
18.04.1806

Сын: Piórkowski Jakub

Отец ребёнка: Piórkowski Antoni Andrzej

Osuchowa (Poręba-Kocęby)
Рождение ребёнка
16.02.1809

Дочь: Gocał (Piórkowska) Katarzyna

Отец ребёнка: Piórkowski Antoni Andrzej

Osuchowa
Смерть
1822

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