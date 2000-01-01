Жидков (Кузнецова) Антонина
Место рожденияРоссия
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Кузнецов Александр
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жидков Юрий
Отец ребёнка: Жидков Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жидков Леонид
Смерть
Неизвестно