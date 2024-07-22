Зеленцов Вениамин Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцов Вениамин Павлович

Место рождения

Новосибирск

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зеленцов Павел Григорьевич

Мать: Зеленцова Александра Леонтьевна

Новосибирск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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