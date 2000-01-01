Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Абрамов Ефрем Григорьевич
Мать ребёнка: Абрамова Такуи Амоевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Абрамов Ованес Григорьевич
Мать ребёнка: Абрамова Такуи Амоевич
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Петросова Елена Григорьевна
Мать ребёнка: Абрамова Такуи Амоевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ананьев Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Абрамова Такуи Амоевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Абрамова Такуи Амоевич