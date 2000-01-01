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Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Абрамов Ефрем Григорьевич

Мать ребёнка: Абрамова Такуи Амоевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Абрамов Ованес Григорьевич

Мать ребёнка: Абрамова Такуи Амоевич

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Петросова Елена Григорьевна

Мать ребёнка: Абрамова Такуи Амоевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ананьев Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Абрамова Такуи Амоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Абрамова Такуи Амоевич

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