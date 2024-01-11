Афиноген Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфиноген Федотович

Афиноген Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1741 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Федот Прокопьевич

Мать: Васса Семеновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close