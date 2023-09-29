Вербанова Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вербанова Евдокия Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вербанова Бондарь Мария Васильевна

Отец ребёнка: Вербанов Василий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вербанов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Вербанова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Вербанов Василий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Вербанов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Вербанов Василий Дмитриевич

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