Вербанова Евдокия Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вербанова Бондарь Мария Васильевна
Отец ребёнка: Вербанов Василий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Вербанова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Вербанов Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Вербанов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Вербанов Василий Дмитриевич