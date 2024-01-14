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Черненко Виталий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1972

Отец: Черненко Владимир Федорович

Мать: Черненко (Сидякина) Любовь Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

разведены
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1995

Сын: Черненко Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Черненко (Корпушонок) Елена Петровна

Рождение ребёнка
30.11.2005

Сын: Черненко Константин Витальевич

Мать ребёнка: Черненко (Корпушонок) Елена Петровна

Бракосочетание
19.10.2006

Жена: Черненко Елена Петровна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.09.2013

Дочь: Черненко Валерия Витальевна

Мать ребёнка: Черненко (Корпушонок) Елена Петровна

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