Черненко Виталий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1972
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
разведены
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1995
Сын: Черненко Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Черненко (Корпушонок) Елена Петровна
Рождение ребёнка
30.11.2005
Сын: Черненко Константин Витальевич
Мать ребёнка: Черненко (Корпушонок) Елена Петровна
Бракосочетание
19.10.2006
Жена: Черненко Елена Петровна
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
03.09.2013
Дочь: Черненко Валерия Витальевна
Мать ребёнка: Черненко (Корпушонок) Елена Петровна