Жукова (Дорошенко) Дарья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Дорошенко) Дарья Федоровна

Место рождения

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

19.08.1922

Дата смерти

02.07.2005

Пол

Женский

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1922

Отец: Дорошенко Федор Максимович

Мать: Дорошенко (Кургускина) Анастасия Агафоновна

Калиновская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Терская казачка
Рождение ребёнка
13.12.1940

Сын: Жуков Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Жуков Георгий Матвеевич

Рождение ребёнка
02.12.1942

Дочь: Малахова (Жукова) Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Жуков Георгий Матвеевич

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.05.1947

Дочь: Жукова Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Жуков Георгий Матвеевич

Рождение ребёнка
06.12.1950

Сын: Жуков Владимир Георгиевич

Отец ребёнка: Жуков Георгий Матвеевич

Смерть
02.07.2005

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