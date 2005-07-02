Жукова (Дорошенко) Дарья Федоровна
Место рождения
Дата рождения19.08.1922
Дата смерти02.07.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1922
Терская казачка
Рождение ребёнка
13.12.1940
Отец ребёнка: Жуков Георгий Матвеевич
Рождение ребёнка
02.12.1942
Дочь: Малахова (Жукова) Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Жуков Георгий Матвеевич
Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.05.1947
Дочь: Жукова Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Жуков Георгий Матвеевич
Рождение ребёнка
06.12.1950
Сын: Жуков Владимир Георгиевич
Отец ребёнка: Жуков Георгий Матвеевич
Смерть
02.07.2005