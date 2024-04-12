Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Терещенков Василий Васильев
Мать: Ирина Гаврилова
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1834