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Екатерина Васильева

Место рождения

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Между 1793 и 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Терещенков Василий Васильев

Мать: Ирина Гаврилова

Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
ф.607, оп.1, д.1275 (1811-1816) | Именные ведомости родившихся, бракосочетавшихся и умерших в приходе ц. Николая Чудотворца с. Лужки Рузского уезда 181...
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Вишенки, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Рузский у., дер. Вишенки
Смерть
После 1834
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