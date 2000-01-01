Федотова Надежда Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Надежда Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1917

Сын: Федотов Владимир Савельевич

Отец ребёнка: Федотов Савелий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1925

Дочь: Пчелинцева Александра Савельевна

Отец ребёнка: Федотов Савелий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
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