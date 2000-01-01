Федотова Надежда Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1917
Сын: Федотов Владимир Савельевич
Отец ребёнка: Федотов Савелий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1925
Дочь: Пчелинцева Александра Савельевна
Отец ребёнка: Федотов Савелий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно