Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна

Место рождения

Деревня Юльтимировка, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

19.08.1928

Дата смерти

25.12.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928

Отец: Измайлов Пуяндай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмуллин Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
28.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмуллин Михаил Леонтьевич

Рождение ребёнка
02.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исмуллин Михаил Леонтьевич

Смерть
25.12.1996
Похороны
Неизвестно

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