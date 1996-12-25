Исмуллина (Измайлова) Евдокия Пуяндаевна
Место рожденияДеревня Юльтимировка, Бакалинский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения19.08.1928
Дата смерти25.12.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1928
Отец: Измайлов Пуяндай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмуллин Михаил Леонтьевич
Рождение ребёнка
02.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исмуллин Михаил Леонтьевич
Похороны
Неизвестно