Ушаков Василий Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ушаков Алексей Иоаннов
Мать: Мария Иванова
Ушаков Василий Алексеевич (1823 — ?) Родился в семье священника Воскресенской церкви г.РомановБорисоглебска Алексея Ушакова. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии, которую окончил в 18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Ушакова) Варвара Васильева
Мать ребёнка: Ушакова Глафира Александрова
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Ушакова Глафира Александрова
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Ушакова Глафира Александрова
Ушаков Сергей Васильевич (1857 — 1909) Родился в семье священника Спасской церкви г.Романов-Борисоглебска Василия Ушакова. По окончании Ярославской духовной семинарии в 1880 году уволен со свидетельст... Показать все
Смерть
До 1913