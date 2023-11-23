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Ушаков Василий Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ушаков Алексей Иоаннов

Мать: Мария Иванова

Ушаков Василий Алексеевич (1823 — ?) Родился в семье священника Воскресенской церкви г.РомановБорисоглебска Алексея Ушакова. С 1838 года обучался в Ярославской духовной семинарии, которую окончил в 18... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова Глафира Александрова

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Ушакова) Варвара Васильева

Мать ребёнка: Ушакова Глафира Александрова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ушаков Николай Васильев

Мать ребёнка: Ушакова Глафира Александрова

Рождение ребёнка
1857

Сын: Ушаков Сергей Васильев

Мать ребёнка: Ушакова Глафира Александрова

Ушаков Сергей Васильевич (1857 — 1909) Родился в семье священника Спасской церкви г.Романов-Борисоглебска Василия Ушакова. По окончании Ярославской духовной семинарии в 1880 году уволен со свидетельст... Показать все
Смерть
До 1913

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