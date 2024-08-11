Баландина Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаландина Вера Петровна

Баландина Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна

Отец ребёнка: Баландин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Расторгуева (Баландина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Баландин Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.