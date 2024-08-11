Баландина Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Крюкова (Баландина) Антонида Алексеевна
Отец ребёнка: Баландин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Расторгуева (Баландина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Баландин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно