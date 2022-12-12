Медведев Рудольф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Рудольф

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.?

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Медведев Александр Рудольфович

Мать ребёнка: Медведева Апполинария Афанасьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
16.06.1971

Дочь: Лаврентьева Светлана Рудольфовна

Мать ребёнка: Медведева Апполинария Афанасьевна

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Апполинария Афанасьевна

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