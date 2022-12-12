Медведев Рудольф
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1969
Сын: Медведев Александр Рудольфович
Мать ребёнка: Медведева Апполинария Афанасьевна
Рождение ребёнка
16.06.1971
Дочь: Лаврентьева Светлана Рудольфовна
Мать ребёнка: Медведева Апполинария Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно