Вакорина (Федосеева) Прасковья Павловна
Место рожденияс. Катково Новосибирской обл.
Дата рождения18.06.1922
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1948
г. Новосибирск
Рождение ребёнка
19.08.1950
Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
17.07.1952
г. Новосибирск
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Бракосочетание
Неизвестно
г.Новосибирск
Смерть
1999
г. Новосибирск
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Новосибирск