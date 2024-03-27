Вакорина (Федосеева) Прасковья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вакорина (Федосеева) Прасковья Павловна

Место рождения

с. Катково Новосибирской обл.

Дата рождения

18.06.1922

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Катково Новосибирской обл.
Рождение ребёнка
25.11.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакорин Константин Петрович

г. Новосибирск
Рождение ребёнка
19.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакорин Константин Петрович

Новосибирск, Россия
Рождение ребёнка
17.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вакорин Константин Петрович

г. Новосибирск
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вакорин Константин Петрович

г.Новосибирск
Смерть
1999
г. Новосибирск
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Новосибирск
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