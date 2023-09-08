(Дудина) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Дудин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Медведева Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Фёдорович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Дудин Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кодочигова Людмила (Люба) Дмитриевна
Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно