(Дудина) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Дудина) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дудин Иван Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Дудин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Медведева Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Дудин Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Дмитрий Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кодочигова Людмила (Люба) Дмитриевна

Отец ребёнка: Дудин Дмитрий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудин Дмитрий Фёдорович

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