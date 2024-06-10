Важенина Фёкла Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Важенина Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литуева (Важенина) Ирина Степановна

Отец ребёнка: Важенин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Важенина) Соломея Степановна

Отец ребёнка: Важенин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Важенина) Марфа Степановна

Отец ребёнка: Важенин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мусатова (Важенина) Анна Степановна

Отец ребёнка: Важенин Степан

Белово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Важенина (Важенина) Ефимия Степановна

Отец ребёнка: Важенин Степан

Смерть
1929
Белово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

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