Важенина Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1929
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литуева (Важенина) Ирина Степановна
Отец ребёнка: Важенин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Важенина) Соломея Степановна
Отец ребёнка: Важенин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Важенина) Марфа Степановна
Отец ребёнка: Важенин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мусатова (Важенина) Анна Степановна
Отец ребёнка: Важенин Степан
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Важенина (Важенина) Ефимия Степановна
Отец ребёнка: Важенин Степан
Смерть
1929