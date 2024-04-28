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Гусев Николай Федорович

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Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, д. Евсяково

Дата рождения

02.11.1918 ст.

Дата смерти

28.01.1945

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЮС
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Место
Комментарий
Место жительства
С 02.11.1918 по 10.11.1939
Рождение
02.11.1918 ст.

Отец: Гусев Феодор Михайлович

Мать: Гусева (Скворцова) Параскева Павлова

Родители: деревни Евсяково гражданин Феодор Михайлов Гусев и законная его жена Параскева Павлова, оба православные
Крещение
04.11.1918 ст.
Крещение в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Воспреемники: той же деревни (Евсяково) гражданин Алексей Павлов Скворцов и девица Мария Иоаннова Г... Показать все
Образование
1934
Образование общее. 6 классов
Бракосочетание
1937

Жена: Гусева София Васильевна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева София Васильевна

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
?.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева София Васильевна

Евсяково, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Призыв на военную службу
10.11.1939
Место призыва: Судайский РВК Ярославской обл. Судайский р-н
Образование
С 10.11.1939 по 01.12.1940
Школа МНС 32 кав. дивизия Киевского военного округа
Участие в бою
?.06.1940
Освобождение Бессарабии
Получение воинского звания/чина
12.06.1940
Присвоено звание младший лейтенант
Образование
1942
Школа младших лейтенантов Приволжского военного округа (обучение в течение 4-х месяцев)
Получение воинского звания/чина
25.03.1942
Присвоено звание лейтенант
Вступление в партию
1943
Кандидат в ВКП(б) с 1939 г. В партию принят в 1943 г. п/б №2523051
Военная награда
05.05.1943
Медаль "За боевые заслуги" (Приказ войскам 13 армии Центрального фронта №55/Н)
Получение воинского звания/чина
24.09.1943
Присвоено звание старший лейтенант
Получение воинского звания/чина
13.04.1944
Присвоено звание капитан
Военная награда
06.11.1944
Орден Отечественной войны II степени (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: 33, Опись: 690155, Ящик/дело: 6776)
Получение воинского звания/чина
08.12.1944
Присвоено звание майор
Смерть
28.01.1945
Польша, Катовицкое воев., пов. Пщинский, с. Гура, гражданское кладбище, офицерская братская могила № 1
Военная награда
13.02.1945
Орден Отечественной войны I степени (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: 33, Опись: 690306, Ящик/дело: 551) Награжден посмертно
Военная награда
10.04.1945
Герой Советского Союза (Орден Ленина и медаль «Золотая звезда») (Центральный архив Министерства обороны РФ, Фонд: 33, Опись: 793756, Ящик/дело: 12) Награжден посмертно

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