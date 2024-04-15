Шевелев Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Шевелева Аксинья Ильинична
Место жительства
До 10.10.1852
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены в сей же волости в д. Светлинскую
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно