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Шевелев Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шевелев Семен Михайлович

Мать: Шевелева Парасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Шевелева Аксинья Ильинична

Место жительства
До 10.10.1852
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
По Указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 за №11627 перечислены в сей же волости в д. Светлинскую
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелева Аксинья Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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