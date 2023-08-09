Козлова (Векова) Надежда Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.07.1980
Дочь: Широнова Инна Михайловна
Отец ребёнка: Козлов Михаил Николаевич
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Михайловна
Отец ребёнка: Козлов Михаил Николаевич