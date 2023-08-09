Козлова (Векова) Надежда Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Векова) Надежда Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Веков Леонид Васильевич

Мать: Векова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
18.07.1980

Дочь: Широнова Инна Михайловна

Отец ребёнка: Козлов Михаил Николаевич

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Михайловна

Отец ребёнка: Козлов Михаил Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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