Струбчикова Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Струбчикова Матрена Степановна

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Место рождения

Молдова

Дата рождения

20.08.1910

Дата смерти

18.06.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Молдова
Бракосочетание
13.12.1929

Муж: Кириков Макар Андреевич

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кириков Михаил Макарович

Отец ребёнка: Кириков Макар Андреевич

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
23.09.1933

Сын: Кириков Николай Макарович

Отец ребёнка: Кириков Макар Андреевич

Гомель, Гомельская область
Смерть
18.06.1984
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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