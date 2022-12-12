Струбчикова Матрена Степановна
Место рожденияМолдова
Дата рождения20.08.1910
Дата смерти18.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Молдова
Бракосочетание
13.12.1929
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Кириков Макар Андреевич
Рождение ребёнка
23.09.1933
Сын: Кириков Николай Макарович
Отец ребёнка: Кириков Макар Андреевич
Смерть
18.06.1984
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область