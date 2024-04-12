Рехачева Марфа Артемьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1884
Сын: Рехачев Николай Александрович
Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Панкратова Мария Александровна
Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович
Рождение ребёнка
1898 ст.
Дочь: Журавлева Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рехачев Александр Александрович
Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович
Смерть
1915