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Рехачева Марфа Артемьевна

Место рождения

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зачачье, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Рехачев Николай Александрович

Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Панкратова Мария Александровна

Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898 ст.

Дочь: Журавлева Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рехачев Александр Александрович

Отец ребёнка: Рехачев Александр Варнавович

Емецк, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1915
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