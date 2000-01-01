Перминов Сергей Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерминов Сергей Евгеньевич

Перминов Сергей Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перминов Евгений Иванович

Мать: Вагина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
03.10.1973

Сын: Перминов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Сенькина Галина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перминова Алена Сергеевна

Мать ребёнка: Сенькина Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенькина Галина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close