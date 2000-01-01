Перминов Сергей Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перминов Евгений Иванович
Мать: Вагина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
03.10.1973
Сын: Перминов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Сенькина Галина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перминова Алена Сергеевна
Мать ребёнка: Сенькина Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сенькина Галина Ивановна
Смерть
Неизвестно