Мартынов Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1955
Рождение ребёнка
31.03.1979
Дочь: Юнак Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Цибулько Людмила Петровна
Рождение ребёнка
03.06.1983
Дочь: Колесникова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Цибулько Людмила Петровна
Рождение ребёнка
03.06.1983
Дочь: Колесникова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Цибулько Людмила Петровна
Рождение ребёнка
09.03.1995
Дочь: Шувалова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Шувалова Елена Вячеславовна
Рождение ребёнка
09.05.1995
Дочь: Шувалова Анастасия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно