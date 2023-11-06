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Мартынов Николай Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1955

Отец: Мартынов Анатолий Миронович

Мать: Мартынова Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
31.03.1979

Дочь: Юнак Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Цибулько Людмила Петровна

Рождение ребёнка
03.06.1983

Дочь: Колесникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Цибулько Людмила Петровна

Рождение ребёнка
03.06.1983

Дочь: Колесникова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Цибулько Людмила Петровна

Рождение ребёнка
09.03.1995

Дочь: Шувалова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Шувалова Елена Вячеславовна

Рождение ребёнка
09.05.1995

Дочь: Шувалова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шувалова Елена Вячеславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цибулько Людмила Петровна

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