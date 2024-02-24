Тараканова (Покутная) Оксана Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.04.1999
Дочь: (Тараканова) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Тараканов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
18.10.2003
Сын: Тараканов Иван Александрович
Отец ребёнка: Тараканов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
21.04.2006
Дочь: (Тараканова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Тараканов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.02.2013
Дочь: (Тараканова) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Тараканов Александр Алексеевич