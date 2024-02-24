Тараканова (Покутная) Оксана Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараканова (Покутная) Оксана Евгеньевна

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Место рождения

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

02.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканов Александр Алексеевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
25.04.1999

Дочь: (Тараканова) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Тараканов Александр Алексеевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
18.10.2003

Сын: Тараканов Иван Александрович

Отец ребёнка: Тараканов Александр Алексеевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
21.04.2006

Дочь: (Тараканова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Тараканов Александр Алексеевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область
Рождение ребёнка
27.02.2013

Дочь: (Тараканова) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Тараканов Александр Алексеевич

Магадан, город Магадан, Магаданская область

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