Фатыхов Закир Фатыхович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФатыхов Закир Фатыхович

Фатыхов Закир Фатыхович

Место рождения

д.Булым-Булыхчи (Болын-Балыкчы), Апастовский район РТ

Дата рождения

23.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1911

Отец: Закиров Фатых

Мать: (Хамзина) Хануза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Закия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Закия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.