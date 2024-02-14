Фатыхов Закир Фатыхович
Место рожденияд.Булым-Булыхчи (Болын-Балыкчы), Апастовский район РТ
Дата рождения23.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1911
Отец: Закиров Фатых
Мать: (Хамзина) Хануза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Закия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Закия
Смерть
Неизвестно