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Глазков Дмитрий Михайлович

Место рождения

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Глазков Михаил Степанович

Мать: Глазкова Феодосия

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глазкова Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Павловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глазкова Татьяна Павловна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: (Глазкова) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Павловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Глазкова) Мария

Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Павловна

Большой Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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