Глазков Дмитрий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Глазков Михаил Степанович
Мать: Глазкова Феодосия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глазкова Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: (Глазкова) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Павловна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Глазкова) Мария
Мать ребёнка: Глазкова Татьяна Павловна
Смерть
Неизвестно