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Колесник Игорь Владимирович

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Место рождения

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край

Дата рождения

21.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.2007

Отец: Парахин Александр Александрович

Мать: Котова Ирина Владимировна

Солдато-Александровское, Советский, Ставропольский край
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