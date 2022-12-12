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Жаров Павел Иванов

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Место рождения

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

06.11.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1808 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1834

Отец: Жаров Иван Никифоров

Мать: Жарова Елена Ефимова

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.11.1834
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
воспреемники: Онагож села Казенной Крестьянин Петр Яфимов, восприемница Того ж села Казеннаго Крестьянина Малафея Симиенова дочь ево девица Марфа Малафеива | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно
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