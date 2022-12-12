Жаров Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения06.11.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1834
Отец: Жаров Иван Никифоров
Мать: Жарова Елена Ефимова
Крещение
09.11.1834
воспреемники: Онагож села Казенной Крестьянин Петр Яфимов, восприемница Того ж села Казеннаго Крестьянина Малафея Симиенова дочь ево девица Марфа Малафеива | Казанская церковь
Смерть
Неизвестно