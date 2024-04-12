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Глебова Прасковья Яковлевна

Место рождения

Васильевское, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Глебова Анна Петровна

Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Глебова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1877

Сын: Глебов Павел Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Глебова Александра Петровна

Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
04.11.1881 ст.

Сын: Глебов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
30.11.1885 ст.

Дочь: Глебова Аполлинария Петровна

Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
05.10.1889 ст.

Дочь: Глебова Градислава Петровна

Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Рождение ребёнка
17.06.1892 ст.

Сын: Глебов Сергей Петрович

Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич

Васильевское, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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