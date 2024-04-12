Глебова Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Глебова Анна Петровна
Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Глебова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Глебова Александра Петровна
Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
04.11.1881 ст.
Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
30.11.1885 ст.
Дочь: Глебова Аполлинария Петровна
Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1889 ст.
Дочь: Глебова Градислава Петровна
Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1892 ст.
Отец ребёнка: Глебов Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно