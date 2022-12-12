Матюнина (Смирнова) Клара Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1935
Дата смерти12.04.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1935
Отец: Смирнов Николай Сергеевич
Мать: Смирнова Лидия Ивановна
Место жительства
1942
Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Место жительства
1955
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
12.04.1992