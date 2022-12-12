Матюнина (Смирнова) Клара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюнина (Смирнова) Клара Николаевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.01.1935

Дата смерти

12.04.1992

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1935

Отец: Смирнов Николай Сергеевич

Мать: Смирнова Лидия Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
1942
Губино, Вознесенская волость, Галичский уезд
Место жительства
1955
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
12.04.1992
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