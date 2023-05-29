Сухорукова Маргарита Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухорукова Маргарита Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1969

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НТ
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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1969

Отец: Сухоруков Виталий Ильич

Мать: не указана

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