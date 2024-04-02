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Бендерский Александр Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1967

Отец: Бендерский Владимир Евсеевич

Мать: Габараева Томара Георгиевна

Рождение ребёнка
22.05.1990

Дочь: Макович Алёна Александровна

Мать ребёнка: Горовенко Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
26.03.2000

Дочь: Ковалёва Мария Александровна

Мать ребёнка: Горовенко Лариса Николаевна

Бракосочетание
30.06.2024

Жена: Афанасенко Оксана Витальевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горовенко Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Похороны
24.09.2004
Вдовец
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