Бендерский Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1967
Рождение ребёнка
22.05.1990
Дочь: Макович Алёна Александровна
Мать ребёнка: Горовенко Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
26.03.2000
Дочь: Ковалёва Мария Александровна
Мать ребёнка: Горовенко Лариса Николаевна
Бракосочетание
30.06.2024
Бракосочетание
Неизвестно
Похороны
24.09.2004
Вдовец