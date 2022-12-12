Майорова (Николаева) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майорова (Николаева) Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.03.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1984

Отец: Николаев Анатолий

Мать: Николаева Наталья

Рождение ребёнка
16.01.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Максим

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.01.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Максим

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Майоров Максим

Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майоров Максим

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