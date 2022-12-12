Бондарь Пётр Иоаннович
Место рождения
Дата рождения29.06.1903
Дата смерти14.03.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1903
Отец: Бондарь Иоанн Игнатьевич
Мать: Бондарь Ирина Петровна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-P6N9
Крещение
29.06.1903
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мария Пантелеевна
Смерть
14.03.1944