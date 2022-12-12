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Бондарь Пётр Иоаннович

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Место рождения

Носовка, Чернігівська область

Дата рождения

29.06.1903

Дата смерти

14.03.1944

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1903

Отец: Бондарь Иоанн Игнатьевич

Мать: Бондарь Ирина Петровна

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3B-P6N9
Крещение
29.06.1903
Носовка, Чернігівська область
Преображенская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария Пантелеевна

Смерть
14.03.1944
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