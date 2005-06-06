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Горынцева Фаина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1922

Дата смерти

06.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горынцев Петр Степанович

Рождение ребёнка
20.07.1947

Сын: Горынцев Александр Петрович

Отец ребёнка: Горынцев Петр Степанович

Рождение ребёнка
29.10.1949

Сын: Горынцев Николай Петрович

Отец ребёнка: Горынцев Петр Степанович

Рождение ребёнка
03.06.1952

Сын: Горынцев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Горынцев Петр Степанович

Рождение ребёнка
17.10.1953

Дочь: Батова (Горынцева) Нина Петровна

Отец ребёнка: Горынцев Петр Степанович

Смерть
06.06.2005

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