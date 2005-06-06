Горынцева Фаина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1922
Дата смерти06.06.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1947
Сын: Горынцев Александр Петрович
Отец ребёнка: Горынцев Петр Степанович
Рождение ребёнка
29.10.1949
Сын: Горынцев Николай Петрович
Отец ребёнка: Горынцев Петр Степанович
Рождение ребёнка
03.06.1952
Сын: Горынцев Владимир Петрович
Отец ребёнка: Горынцев Петр Степанович
Рождение ребёнка
17.10.1953
Дочь: Батова (Горынцева) Нина Петровна
Отец ребёнка: Горынцев Петр Степанович
Смерть
06.06.2005