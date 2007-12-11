Лоскутов Александр Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1951
Дата смерти11.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1951
Рождение ребёнка
02.10.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2007
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область