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Лоскутов Александр Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1951

Дата смерти

11.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1951

Отец: Целюнов Константин Иванович

Мать: Обушак Зинаида Васильевна

Рождение ребёнка
02.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
11.12.2007
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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