Бабичев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичев Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1916

Дата смерти

11.12.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1916

Отец: Бабичев Константин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабичева (Фомина) Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабичев Николай

Мать ребёнка: Бабичева (Фомина) Антонина

Смерть
11.12.1999

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