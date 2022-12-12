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Еркова Настасья Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830 ст.

Дата смерти

16.05.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

SY
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1846 по 1848 ст.

Муж: Ерков Максим Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
С 1847 по 1870 ст.

Сын: Ерков Василий Максимович

Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
С 1847 по 1870 ст.

Сын: Ерков Александр Максимович

Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1850 ст.

Дочь: Аграфена Максимовна

Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852 ст.

Дочь: Ширинская Марья Максимовна

Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Ерков Иван Максимович

Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
16.05.1874 ст.
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
ц. Ильинская (г. Верея)
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