Еркова Настасья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830 ст.
Дата смерти16.05.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1846 по 1848 ст.
ц. Ильинская (г. Верея)
Рождение ребёнка
С 1847 по 1870 ст.
Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович
Рождение ребёнка
С 1847 по 1870 ст.
Сын: Ерков Александр Максимович
Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Около ?.01.1850 ст.
Дочь: Аграфена Максимовна
Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович
Рождение ребёнка
С 1850 по 1852 ст.
Дочь: Ширинская Марья Максимовна
Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Отец ребёнка: Ерков Максим Михайлович
Смерть
16.05.1874 ст.
ц. Ильинская (г. Верея)