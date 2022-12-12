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Роменский Василий Власович

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Место рождения

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

04.03.1904

Дата смерти

01.05.1948

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1904

Дочь: Роменская Мария Петровна

Мать ребёнка: не указана

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение
04.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.09.1924

Сын: Роменский Федор Васильевич

Мать ребёнка: Роменская Мария Петровна

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
14.14.1929

Сын: Роменский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Роменская Мария Петровна

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.10.1934

Сын: Роменский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Роменская Мария Петровна

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
?.08.1938

Сын: Роменский Александр Васильевич

Мать ребёнка: Роменская Мария Петровна

Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
01.05.1948
Малокирсановка, Матвеево-Курганский муниципальный район, Ростовская область
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