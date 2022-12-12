Роменский Василий Власович
Место рождения
Дата рождения04.03.1904
Дата смерти01.05.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.01.1904
Дочь: Роменская Мария Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение
04.03.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1924
Сын: Роменский Федор Васильевич
Мать ребёнка: Роменская Мария Петровна
Рождение ребёнка
14.14.1929
Сын: Роменский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Роменская Мария Петровна
Рождение ребёнка
28.10.1934
Сын: Роменский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Роменская Мария Петровна
Рождение ребёнка
?.08.1938
Сын: Роменский Александр Васильевич
Мать ребёнка: Роменская Мария Петровна
Смерть
01.05.1948