Разумов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Разумов Василий Иванович (1801 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что дьяческий сын. Из философского класса, рукоположен во диакона в 1824 году. Служил в селе Спасском на У... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Разумов Александр Васильев
Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Разумова) Варвара Васильева
Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Разумова) Анна Васильева
Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева
Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева
Смерть
Неизвестно