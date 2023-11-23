Разумов Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разумов Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Разумов Василий Иванович (1801 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет, но известно, что дьяческий сын. Из философского класса, рукоположен во диакона в 1824 году. Служил в селе Спасском на У... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Петр Васильев

Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1825

Сын: Разумов Александр Васильев

Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1830

Сын: Разумов Иван Васильев

Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Разумова) Варвара Васильева

Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1834

Сын: Разумов Михаил Васильев

Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Разумова) Анна Васильева

Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хрусталева (Разумова) Хрисия Васильева

Мать ребёнка: Разумова (Волкова) Дарья Матвеева

Смерть
Неизвестно

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