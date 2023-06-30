Сударикова (Кузенова) Гликерия Феодотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сударикова (Кузенова) Гликерия Феодотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.07.1901 ст.

Муж: Судариков Тимофей Андреев

Ивановка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.07.1906

Дочь: Агапов Прасковья Тимофеевна

Отец ребёнка: Судариков Тимофей Андреев

Старая Андреевка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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